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Espreso.tvМирЛондонский мост открыли после теракта

Лондонский мост открыли после теракта

В ночь на 2 декабря в столице Британии вновь открыли Лондонский мост, где 29 ноября произошел теракт

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за ваше терпение", - говорится в сообщении полиции Сити.

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