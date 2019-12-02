Лондонский мост открыли после теракта
2 декабря, 2019, 07:55
В ночь на 2 декабря в столице Британии вновь открыли Лондонский мост, где 29 ноября произошел теракт
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за ваше терпение", - говорится в сообщении полиции Сити.
- Напомним, 29 ноября в результате нападения неизвестного с ножом на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
- 30 ноября стало известно, что человек, который напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту, ранее был лишен свободы за преступление , связанное с терроризмом.
- Королева Великобритании Елизавета II сделала официальное заявление через смертельную резню в Лондоне.
- Ответственность за резню на Лондонском мосту взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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