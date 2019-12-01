Ответственность за резню на мосту в Лондоне взяло ИГ
1 декабря, 2019, 15:50
Ответственность за резню на Лондонском мосту взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"
Об этом сообщает Evening Standard.
Информацию об этом ИГ распространило через свое новостное агентство Amaq. Исламисты утверждают, что теракт на Лондонском мосту, который произошел 29 ноября, дело рук одного из их бойцов.
"Исламское государство" заявило, что Усман Хан, который убил двух человек и еще нескольких ранил во время резни в Лондоне, действовал от его имени. ИГ утверждает, что Хан откликнулся на призывы атаковать граждан стран коалиции. Однако, террористы не предоставили никаких доказательств своих слов.
- Напомним, у 29 ноября в результате нападения неизвестного с ножом на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
- 30 ноября стало известно, что человек, который напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту, ранее был лишен свободы за преступление, связанное с терроризмом.
- Королева Великобритании Елизавета II сделала официальное заявление в связи со смертельной резней в Лондоне.
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