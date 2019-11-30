 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТеракт в Лондоне: названо имя виновника-исламиста

Теракт в Лондоне: названо имя виновника-исламиста

Мужчина, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, ранее был лишен свободы за преступление, связанное с терроризмом

Это 28-летний Усман Хан, который был осужден в 2012 году и вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"Он жил в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция проводит обыски по месту его жительства", - говорится в сообщении.

Руководитель антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил, что мотивы нападавшего пока является не до конца понятны, но правоохранители рассматривают это чрезвычайное происшествие как теракт.

Справка

Как отмечают эксперты, практика осуществления атак на прохожих с помощью ножей сперва была введена исламскими фундаменталистами из Палестины на территории Израиля. Оттуда она "перекочевала" в Евросоюз.

Нередко подобное случается именно в пятницу - святой день недели для как для обычных мусульман, так и для сторонников "чистого ислама".

  • Напомним, в пятницу в результате нападения неизвестного с ножом на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2019 суббота

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

30 ноября, 2019 суббота

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать