Теракт в Лондоне: названо имя виновника-исламиста

30 ноября, 2019, 07:59

Мужчина, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, ранее был лишен свободы за преступление, связанное с терроризмом

Это 28-летний Усман Хан, который был осужден в 2012 году и вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"Он жил в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция проводит обыски по месту его жительства", - говорится в сообщении.

Руководитель антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил, что мотивы нападавшего пока является не до конца понятны, но правоохранители рассматривают это чрезвычайное происшествие как теракт.

Справка

Как отмечают эксперты, практика осуществления атак на прохожих с помощью ножей сперва была введена исламскими фундаменталистами из Палестины на территории Израиля. Оттуда она "перекочевала" в Евросоюз.

Нередко подобное случается именно в пятницу - святой день недели для как для обычных мусульман, так и для сторонников "чистого ислама".