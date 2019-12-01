Джонсон обвинил в резне на Лондонском мосту лейбористов

1 декабря, 2019, 19:04

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил правительство лейбористов в принятии поправок в закон, позволившие выйти на свободу Усману Хану, который отбывал наказание за терроризм и совершил резню в Лондоне

Об этом сообщает DW.

Джонсон заявил, что досрочное освобождение подозреваемого в резне Лондонском мосту стало возможным из-за принятия поправок в законодательство, которые были сделаны Лейбористской партией, находившейся у власти с 1997 по 2010 год.

Реагируя на критику Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил телеканалу Sky News, что осужденные террористы не обязательно должны отбывать весь срок.

Думаю, это зависит от обстоятельств и от приговора, но также в решающей степени - от их действий в тюрьме", - сказал Корбин и добавил, что из нападения Усмана Хана следует извлечь уроки и провести всестороннее расследование обстоятельств, связанных с его заключением и последующим освобождением.