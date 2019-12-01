Джонсон обвинил в резне на Лондонском мосту лейбористов
Об этом сообщает DW.
Джонсон заявил, что досрочное освобождение подозреваемого в резне Лондонском мосту стало возможным из-за принятия поправок в законодательство, которые были сделаны Лейбористской партией, находившейся у власти с 1997 по 2010 год.
Реагируя на критику Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил телеканалу Sky News, что осужденные террористы не обязательно должны отбывать весь срок.
Думаю, это зависит от обстоятельств и от приговора, но также в решающей степени - от их действий в тюрьме", - сказал Корбин и добавил, что из нападения Усмана Хана следует извлечь уроки и провести всестороннее расследование обстоятельств, связанных с его заключением и последующим освобождением.
- Напомним, 29 ноября в результате нападения неизвестного с ножом на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
- 30 ноября стало известно, что человек, который напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту, ранее был лишен свободы за преступление, связанное с терроризмом.
- Королева Великобритании Елизавета II сделала официальное заявление в связи со смертельной резней в Лондоне.
- Ответственность за резню на Лондонском мосту взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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