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Espreso.tvОбществоЗеленский установил рекорд по скорости падения рейтинга, - Белецкий

Зеленский установил рекорд по скорости падения рейтинга, - Белецкий

Зафиксированное социологами снижение доверия избирателей к действующему президенту Владимиру Зеленскому в течение первого полугодия его правления является рекордным за всю историю независимой Украины

С таким заявлением в себя на Telegram выступил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, передает Еспресо.TV .

"Минус 21% рейтинга доверия - результат шести месяцев работы Зеленского. Даже все предшественники (..) за полгода не теряли более пяти процентов (-2% у Ющенко, -4.2% в Порошенко, даже + 5% у Януковича)" , - отметил политик.

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"Время идет. И, как оказалось, шутки уже не смешны, а видеоблоги не так популярны", - отметил Белецкий.

Справка

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), доля украинцев, одобряющих работу президента Зеленского, уменьшилась с 73% (по состоянию на сентябрь) до 52% (по состоянию на конец ноября) . С показателем в 73% шестой президент, напомним, и выиграл весной второй тур выборов в Петра Порошенко.

  • Как считает известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников, вызванная падением рейтинга главы государства потеря Зеленским контроля над парламентской фракцией "Слуга народа" закончится досрочными и парламентскими, и президентскими выборами .

 

 

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