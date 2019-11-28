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Espreso.tvОбществоРейтинг Зеленского ухудшился до 52%, антирейтинг вырос до 19%

Рейтинг Зеленского ухудшился до 52%, антирейтинг вырос до 19%


фото: reuters
Доля украинцев, которые одобряют работу президента Владимира Зеленского, уменьшилась с 73% (по состоянию на сентябрь) до 52% (по состоянию на конец ноября)

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии .

"В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября", - сообщают социологи.

При этом доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла с 7% в сентябре до 9% в октябре, 12% в начале ноября и 19% в конце ноября.

Также по состоянию на конец ноября по сравнению с сентябрем рейтинг упал у премьер-министра Алексея Гончарука (с 17% до 11%), главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова (с 33% до 24%) и лидера партии "Голос" нардепа Святослава Вакарчука ( с 25% до 23%).

На 1% рейтинг в конце ноября сравнению с сентябрем улучшился у лидера ВО "Батькивщина" нардепа Юлии Тимошенко (с 19% до 20%), лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука (с 14% до 15%) и еще одного лидера ОПЗЖ Вадима Рабиновича (с 14% до 15%).

Еще один лидер ОПЗЖ - Юрий Бойко - улучшил рейтинг на 3% - с 20% в сентябре до 23% в конце ноября.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в конце ноября сравнению с сентябрем сохранил рейтинг на уровне 12%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

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