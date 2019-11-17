Потеря Зеленским контроля над "Слугой народа" закончится досрочными и парламентскими, и президентскими выборами, - Портников

17 ноября, 2019, 22:35

Как показало голосование за продажу земли сельскохозяйственного назначения, для принятия решений, наиболее важных для Владимира Зеленского, его парламентскому большинству не хватает голосов. В частности, из 240 депутатов, которые были "за", 12 не были членами президентской фракции

На это обратил внимание известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб", которая вышла вечером 16 ноября 2019 года на телеканале Еспресо.TV.

"Мы должны четко сказать, что с каждым днем большинства "Слуги народа" будет все меньше. А это значит, что в Украину начнет возвращаться демократия", - отметил он.

В конце концов, продолжил Портников, надеясь вернуть утраченное парламентское большинство Зеленский пойдет на переизбрание Верховной Рады, снова надеясь на свой высокий рейтинг. Это в свою очередь - а партия "Слуга народа", по мнению журналиста, уже не будет иметь преимущества в Раде - может вызвать в стране необходимость досрочных выборов президента.