Суд Германии отклонил иски о запрете строительства наземного продолжения "Северного потока-2"
Об этом сообщает Energate Messenger.
Отмечается, что трубопровод Eugal должен пролегать по территории Германии от побережья Балтийского моря, на котором строят "Северный поток-2", на юг, к границе с Чехией.
В случае строительства трубопровода, "Газпром" сможет доставлять газ в обход территории Украины не только на север Германии, но и в другую Центральную и Западную Европу.
Согласно постановлениям суда, Земельная дирекция Саксонии при утверждении планов строительства не допустила никаких ошибок при оценке воздействия на окружающую среду.
Трубопровод Eugal также соответствует требованиям технической безопасности при пересечении ветряной электростанции.
Напомним, Польша угрожает Германии судом в случае защиты "Северного потока-2".
Ранее суд Европейского Союза по искам Польши и Литвы отменил решение, которое дает "Газпрому" право использовать до 100% мощностей газопровода OPAL (сухопутного продолжения "Северного потока").
По словам президента польской нефтегазовой компанией PGNiG Пйотра Возняка, это позволит снизить объемы транспортировки российского газа по "Северному потоку" на 12,5 млрд кубометров в год.
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