Польша угрожает Германии судом в случае защиты "Северного потока-2"
Об этом заявил в Варшаве глава польского нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Biznesalert.pl .
Как он отметил, в газовой директиве ЕС есть норма о том, что при любых шагах по газопроводу национальный регулятор должен принимать во внимание безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынков сопредельных стран.
"Если, по нашему мнению, не будет осуществлен глубокий анализ влияния инвестиции на рынок и безопасность сопредельных стран (в рамках имплементации газовой директивы ЕС в Германии по регулированию" Северного потока-2 ", - ред.), то мы оставляем за собой возможность применить соответствующие юридические шаги ", - отметил Возняк.
Напомним, Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. В частности, были одобрены изменения с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2".
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-