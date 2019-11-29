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Espreso.tvОбществоПод офис Зеленского принесли пианино и огнетушители. ФОТОФАКТ

Под офис Зеленского принесли пианино и огнетушители. ФОТОФАКТ

В четверг, 28 ноября, к центральному входу в Офис президента Украины принесли фортепиано и два огнетушителя

Об этом сообщил в Facebook пользователь Борис Ясковець, добавив соответствующую фотографию.

"Разгадайте ребус. 28.11.2019", - подписал фотографию пользователь.

Напомним, по действующий президент Украины Владимир Зеленский во время работы в шоу "Вечерний квартал" в одном из номеров "играл" на рояле гениталиями. Этот факт вспоминали как участники акций протеста против сдачи интересов Украины , так и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко , которая пригласила Зеленского подработать "на корпоративах со своим пианино" после заявления ОПУ о том, что она якобы обещала голосовать за законопроекты "Слуги народа" в случае утверждения нужных ей людей на ряде должностей.

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