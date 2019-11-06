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Espreso.tvОбщество"Моника Кабаева, 42 годика": в Харькове Зеленского встретили протестом

"Моника Кабаева, 42 годика": в Харькове Зеленского встретили протестом

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Харьков перед зданием облгосадминистрации состоялась акция протеста

Об этом сообщил в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Эти фотографии вы не увидите на официальном сайте Президента Зеленского. Но, и во многих СМИ тоже не увидите... "Коридор позора" в Харькове", - написал Тука.

Тука проиллюстрировал сообщение фотографиями с акции. Участники держали транспаранты с надписями "Когда выучишь Конституцию?", "Когда откроешь второй конверт?", "Не смей сдавать Украину", "Он не лох, но это неточно", "Улыбнитесь, Путин вас разводит", "Некомпетентность убивает" , "Ростов уже ждет".

Одна протестующая держала плакат с надписью "Ты - Моника Кабаева 42 годика, без комплексов и табу" - намек на скандал вокруг попытки давления президента США Дональда Трампа, который привел к импичменту Трампа и из-за которого Зеленского стали называть "Моникой Зеленски" (намек на Монику Левински, из-за скандала с которой президент США Билл Клинтон получил импичмент). Кроме того, этот плакат намекает на поблажки президенту РФ Владимиру Путину, которого из-за неофициальной связи со спортсменкой Алиной Кабаевой называют Кабаевым, а также на переписку нардепа-"слуги" Яременко с проституткой, в тексте которой говорилось о возрасте и отсутствиеии комплексов девушки, а также о ее "табу" в секс-услугах. О своих 42 годах сам Зеленский упоминал в скандальном общении с добровольцем в "Золотом".

Один из митингующих также держал плакат "Украина не рояль!" - намек на номер "Квартала", в котором Зеленский "играл" на рояле гениталиями.

  • Напомним, ранее во время визита Зеленского в Тернополь местные жители устроили ему "коридор позора" .
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