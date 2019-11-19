"Ждем Вас на корпоративах. Можно со своим пианино": Тимошенко ответила Зеленскому относительно "сладких" должностей
19 ноября, 2019, 13:47
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы предлагала своих людей для назначения на различные должности
Ответ она опубликовала в Facebook.
"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в 5 лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек- пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино ", - говорится в сообщении Тимошенко.
Напомним, 19 ноября Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала своих людей для назначения на "сладкие" места, зато обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "слугой народа" в Верховной Раде.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-