 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ждем Вас на корпоративах. Можно со своим пианино": Тимошенко ответила Зеленскому относительно "сладких" должностей

"Ждем Вас на корпоративах. Можно со своим пианино": Тимошенко ответила Зеленскому относительно "сладких" должностей


фото: ba.org
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы предлагала своих людей для назначения на различные должности

Ответ она опубликовала в Facebook.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в 5 лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек- пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино ", - говорится в сообщении Тимошенко.

Напомним, 19 ноября Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала своих людей для назначения на "сладкие" места, зато обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "слугой народа" в Верховной Раде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать