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Espreso.tvОбществоКрымское представительство Зеленского обратилось к Apple по поводу российской геолокации полуострова

Крымское представительство Зеленского обратилось к Apple по поводу российской геолокации полуострова

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отреагировало на неправильное обозначение Крыма

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook .

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике #Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по поводу соответствующих ситуаций" , - пишут в представительстве.

  • Напомним, МИД Украины сообщил о проверке информации по отражению принадлежности Крыма в приложении "Погода" компанией Apple .
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение Apple отображать Крым российским на территории РФ.
  • В ответ на действия Apple украинцы начали флешмоб в Twitter .
  • МИД Польши поддержал Украину и выразил возмущение действиями компании Apple.

 

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