Крымское представительство Зеленского обратилось к Apple по поводу российской геолокации полуострова
29 ноября, 2019, 17:21
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отреагировало на неправильное обозначение Крыма
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook .
"Представительство Президента Украины в Автономной Республике #Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по поводу соответствующих ситуаций" , - пишут в представительстве.
- Напомним, МИД Украины сообщил о проверке информации по отражению принадлежности Крыма в приложении "Погода" компанией Apple .
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение Apple отображать Крым российским на территории РФ.
- В ответ на действия Apple украинцы начали флешмоб в Twitter .
- МИД Польши поддержал Украину и выразил возмущение действиями компании Apple.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?