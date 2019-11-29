Крымское представительство Зеленского обратилось к Apple по поводу российской геолокации полуострова

29 ноября, 2019, 17:21

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отреагировало на неправильное обозначение Крыма

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook .

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике #Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по поводу соответствующих ситуаций" , - пишут в представительстве.