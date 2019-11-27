 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД проверяет информацию о "российском" Крыме в приложениях Apple

МИД проверяет информацию о "российском" Крыме в приложениях Apple


фото: rfe
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что в своем приложении "Погода" в России компания Apple начала отображать Крым и Севастополь территорией РФ

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В приложении "Погода" компания Apple на территории РФ стала отображать Крым и Севастополь территорией России. В Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отражаются российской территорией.

null

На материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отражаются ни частью Украины, ни России.

Источник: radiosvoboda.org

В мае этого года Apple не отображала принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украиной, так и с полуостровом.

Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая. Москва требовала "устранения неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".

В МИД Украины проверяют этот факт.

"Информация сейчас проверяется. Больше информации будет, как только мы получим официальное подтверждение", - сказала в комментарии пресс-секретарь МИД Зеленко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать