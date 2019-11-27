МИД проверяет информацию о "российском" Крыме в приложениях Apple
Об этом сообщает Крым.Реалии.
В приложении "Погода" компания Apple на территории РФ стала отображать Крым и Севастополь территорией России. В Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отражаются российской территорией.
На материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отражаются ни частью Украины, ни России.
Источник: radiosvoboda.org
В мае этого года Apple не отображала принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украиной, так и с полуостровом.
Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая. Москва требовала "устранения неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".
В МИД Украины проверяют этот факт.
"Информация сейчас проверяется. Больше информации будет, как только мы получим официальное подтверждение", - сказала в комментарии пресс-секретарь МИД Зеленко.
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