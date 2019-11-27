МИД проверяет информацию о "российском" Крыме в приложениях Apple

27 ноября, 2019, 17:24

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что в своем приложении "Погода" в России компания Apple начала отображать Крым и Севастополь территорией РФ

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В приложении "Погода" компания Apple на территории РФ стала отображать Крым и Севастополь территорией России. В Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отражаются российской территорией.

На материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отражаются ни частью Украины, ни России.

Источник: radiosvoboda.org

В мае этого года Apple не отображала принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украиной, так и с полуостровом.

Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая. Москва требовала "устранения неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".

В МИД Украины проверяют этот факт.

"Информация сейчас проверяется. Больше информации будет, как только мы получим официальное подтверждение", - сказала в комментарии пресс-секретарь МИД Зеленко.