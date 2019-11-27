Пристайко обратился к Apple из-за скандала с "русским" Крымом

27 ноября, 2019, 19:52

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter резко отреагировал на информацию о том, что компания Apple признала аннексированный Крым территорией РФ

Об этом сообщает ТСН.

Глава МИД похвалил продукцию, но посоветовал им не вмешиваться в политику.

"IPhone - замечательные продукты. Однако, Apple, пожалуйста, занимайтесь технологиями и развлечениями. Глобальная политика - это не ваша сильная сторона", - обратился Пристайко.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple , please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 ноября 2019

Позже Пристайко написал, еще один твит: "Позвольте мне объяснить вашими терминами. Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похищены вашим злейшим врагом, но тогда же кто-то, кто в этом ничего не понимает и просто наплевал на вашу боль. Вот какие чувства вызывает признание Крыма российским".

Let me explain in your terms, @Apple . Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant does not give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a land. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 ноября 2019