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Espreso.tvОбществоПристайко обратился к Apple из-за скандала с "русским" Крымом

Пристайко обратился к Apple из-за скандала с "русским" Крымом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter резко отреагировал на информацию о том, что компания Apple признала аннексированный Крым территорией РФ

Об этом сообщает ТСН.

Глава МИД похвалил продукцию, но посоветовал им не вмешиваться в политику.

"IPhone - замечательные продукты. Однако, Apple, пожалуйста, занимайтесь технологиями и развлечениями. Глобальная политика - это не ваша сильная сторона", - обратился Пристайко.

Позже Пристайко написал, еще один твит: "Позвольте мне объяснить вашими терминами. Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похищены вашим злейшим врагом, но тогда же кто-то, кто в этом ничего не понимает и просто наплевал на вашу боль. Вот какие чувства вызывает признание Крыма российским".

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