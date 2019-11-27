Пристайко обратился к Apple из-за скандала с "русским" Крымом
Об этом сообщает ТСН.
Глава МИД похвалил продукцию, но посоветовал им не вмешиваться в политику.
"IPhone - замечательные продукты. Однако, Apple, пожалуйста, занимайтесь технологиями и развлечениями. Глобальная политика - это не ваша сильная сторона", - обратился Пристайко.
IPhones are great products. Seriously, though, @Apple , please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 ноября 2019
Позже Пристайко написал, еще один твит: "Позвольте мне объяснить вашими терминами. Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похищены вашим злейшим врагом, но тогда же кто-то, кто в этом ничего не понимает и просто наплевал на вашу боль. Вот какие чувства вызывает признание Крыма российским".
Let me explain in your terms, @Apple . Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant does not give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a land.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 ноября 2019
- Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что в своем приложении "Погода" в России компания Apple начала отображать Крым и Севастополь территорией РФ.
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