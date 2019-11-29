"Позор Apple!": Польша поддержала Украину напоминанием, что Крым - не Россия
Соответствующее сообщение в Twitter сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач.
"Позвольте мне поддержать Украину, выразив разочарование недавним подходом Apple к Крыму как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!" - написал Пшедач.
Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple 's recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1- Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) 28 ноября 2019 г.
Ранее о принадлежности Крыма напомнил компании Apple министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, отметив, что полуостров сейчас является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.
Напомним, МИД Украины сообщил о проверке информации по отражению принадлежности Крыма в приложении "Погода" компанией Apple .
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение Apple отображать Крым российским на территории РФ.
В ответ на действия Apple украинцы начали флешмоб в Twitter .
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