"Позор Apple!": Польша поддержала Украину напоминанием, что Крым - не Россия

29 ноября, 2019, 08:09

МИД Польши поддержал Украины, выразив возмущение действиями компании Apple, которая в приложениях на территории РФ отражает Крым частью России

Соответствующее сообщение в Twitter сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач.

"Позвольте мне поддержать Украину, выразив разочарование недавним подходом Apple к Крыму как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!" - написал Пшедач.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple 's recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1 - Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) 28 ноября 2019 г.

Ранее о принадлежности Крыма напомнил компании Apple министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, отметив, что полуостров сейчас является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.

Напомним, МИД Украины сообщил о проверке информации по отражению принадлежности Крыма в приложении "Погода" компанией Apple .

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение Apple отображать Крым российским на территории РФ.

В ответ на действия Apple украинцы начали флешмоб в Twitter .