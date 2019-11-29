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Espreso.tvОбщество"Позор Apple!": Польша поддержала Украину напоминанием, что Крым - не Россия

"Позор Apple!": Польша поддержала Украину напоминанием, что Крым - не Россия

МИД Польши поддержал Украины, выразив возмущение действиями компании Apple, которая в приложениях на территории РФ отражает Крым частью России

Соответствующее сообщение в Twitter сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач.

"Позвольте мне поддержать Украину, выразив разочарование недавним подходом Apple к Крыму как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!" - написал Пшедач.

Ранее о принадлежности Крыма напомнил компании Apple министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, отметив, что полуостров сейчас является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.

Напомним, МИД Украины сообщил о проверке информации по отражению принадлежности Крыма в приложении "Погода" компанией Apple .

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение Apple отображать Крым российским на территории РФ.

В ответ на действия Apple украинцы начали флешмоб в Twitter .

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