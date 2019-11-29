Климкин призвал бойкотировать Apple

29 ноября, 2019, 15:46

Бывший министр иностранных дел Украины призвал украинцев к кампании бойкота товаров компании из-за ее политики признания Крыма

Об этом Павел Климкин заявил на своей странице в Facebook .



"Сначала Apple начал снимать свой софт, который помогал протестующим в Гонконге, затем обозначил Крым российским. С креативной реальности превратился в империю, готовую к системе договорняков", - отметил бывший министр.



Климкин утверждает, что такие инциденты будут происходить и с другими компаниями, если - цитата - "мы не достанем Apple".



"Давайте запустим драйв-кампанию " я отказался от Apple "- предлагает Климкин.



Бывший министр призывает писать в корпорацию в соцсетях, аргументируя свою позицию и объясняя решение отказаться от продуктов Apple.



"Такой бренд не может быть номером 1" - заключает Климкин.



Бывший глава МИД напомнил, что в кампанию #kyivnotkiev тоже не верили.