Климкин призвал бойкотировать Apple
Об этом Павел Климкин заявил на своей странице в Facebook .
"Сначала Apple начал снимать свой софт, который помогал протестующим в Гонконге, затем обозначил Крым российским. С креативной реальности превратился в империю, готовую к системе договорняков", - отметил бывший министр.
Климкин утверждает, что такие инциденты будут происходить и с другими компаниями, если - цитата - "мы не достанем Apple".
"Давайте запустим драйв-кампанию " я отказался от Apple "- предлагает Климкин.
Бывший министр призывает писать в корпорацию в соцсетях, аргументируя свою позицию и объясняя решение отказаться от продуктов Apple.
"Такой бренд не может быть номером 1" - заключает Климкин.
Бывший глава МИД напомнил, что в кампанию #kyivnotkiev тоже не верили.
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