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Espreso.tvОбществоКлимкин призвал бойкотировать Apple

Климкин призвал бойкотировать Apple


фото: lb.ua
Бывший министр иностранных дел Украины призвал украинцев к кампании бойкота товаров компании из-за ее политики признания Крыма

Об этом Павел Климкин заявил на своей странице в Facebook .

"Сначала Apple начал снимать свой софт, который помогал протестующим в Гонконге, затем обозначил Крым российским. С креативной реальности превратился в империю, готовую к системе договорняков", - отметил бывший министр.

Климкин утверждает, что такие инциденты будут происходить и с другими компаниями, если - цитата - "мы не достанем Apple".

"Давайте запустим драйв-кампанию " я отказался от Apple "- предлагает Климкин.

Бывший министр призывает писать в корпорацию в соцсетях, аргументируя свою позицию и объясняя решение отказаться от продуктов Apple.

"Такой бренд не может быть номером 1" - заключает Климкин.

Бывший глава МИД напомнил, что в кампанию #kyivnotkiev тоже не верили.

  • Напомним, после начала скандала с Apple, глава МИД Вадим Пристайко ответил компании о тонкостях международной политики.
  • Впоследствии, в украинских соцсетях начали флешмоб граждане, выражая протест компании.
  • МИД Польши поддержал Украину и выразил возмущение действиями компании Apple
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