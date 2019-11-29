Кабмин объявил новый конкурс на голову Госкино, - Бородянский

29 ноября, 2019, 13:36

Кабинет Министров Украины назначил новый конкурс на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Укринформ .

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - сказал Бородянский.

Первый заместитель Бородянского Анатолий Максимчук отметил, что в случае обжалования в суде результатов конкурса на должность главы Госкино государство обязательно учтет решение суда.

"Если будет судебное решение, были какие-то нарушения, то соответственно, надо будет восстановить права этого человека, и от того, каким будет решение суда, будет зависеть то, как государство должно на это реагировать. Мы не можем предсказать, что именно будет написано в решении суда ", - сказал Максимчук.