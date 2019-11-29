Кабмин объявил новый конкурс на голову Госкино, - Бородянский
29 ноября, 2019, 13:36
Кабинет Министров Украины назначил новый конкурс на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино
Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Укринформ .
"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - сказал Бородянский.
Первый заместитель Бородянского Анатолий Максимчук отметил, что в случае обжалования в суде результатов конкурса на должность главы Госкино государство обязательно учтет решение суда.
"Если будет судебное решение, были какие-то нарушения, то соответственно, надо будет восстановить права этого человека, и от того, каким будет решение суда, будет зависеть то, как государство должно на это реагировать. Мы не можем предсказать, что именно будет написано в решении суда ", - сказал Максимчук.
- Напомним, единственная кандидатка в конкурсе на должность председателя Госкино генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич не прошла собеседование .
- Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевич "срезали" непрофессиональными вопросами .
- Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министру культуры, молодежи и спорта Украины.
- Синкевич сообщила , что рассматривает варианты судебного иска и обращение к Кабмину о пересмотре результатов собеседования.
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