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Espreso.tvОбществоКонкурс на главу Госкино: Синькевич рассказала о своих дальнейших шагах

Конкурс на главу Госкино: Синькевич рассказала о своих дальнейших шагах


фото: opinionua
В Киеве, возле здания Национального агентства государственной службы, представители киноиндустрии провели акцию в поддержку Юлии Синькевич, которая не прошла последний этап отбора на должность председателя Госкино

Об этом сообщает Еспресо. TV.

"Сегодня у нас было два раунда переговоров с руководителем. Есть несколько вариантов - или мой адвокат готовит иск в суд, а также обсуждается требование встретиться с другими членами комиссии и послушать их объяснение. Пока у меня нет ответа готовы ли они на эту встречу. Другой вариант - предлагается обратиться в Кабмин, чтобы они, возможно, выдали дополнительные распоряжения по самопересмотру результатов собеседования. Повторный конкурс - это для меня крайний вариант", - говорит Синькевич.

По ее словам, комиссия является независимой и не подчиняется агентству. Поэтому она не может сказать, что были какие-то манипуляции, но исключать такую возможность она также не может.

"Сегодня на камеру были показаны протоколы, где члены комиссии, которые были закодированы под номерами ставили нули большому количеству кандидатов. Сейчас я направила информационные запросы, чтобы мне официально сообщили результаты в том числе и оценки, которые были поставлены", - заявила Синькевич.

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