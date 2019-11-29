Евро-2020: украинский футболист попал в символическую сборную

29 ноября, 2019, 15:36

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую сборную квалификационного раунда Евро-2020

Об этом сообщает официальный instagram турнира.

УЕФА представили символическую сборную квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020-го года. Место среди лучших получил и игрок национальной команды Украины Андрей Пятов.

Голкипер донецкого "Шахтера" провел в футболке сборной все 8 матче отбора Евро-2020, в которых пропустил всего 4 гола, а 5 матчей провел в "сухую". В 7-х матчах Андрей Пятов выходил на футбольное поле с капитанской повязкой.