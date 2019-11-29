Евро-2020: украинский футболист попал в символическую сборную
29 ноября, 2019, 15:36
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую сборную квалификационного раунда Евро-2020
Об этом сообщает официальный instagram турнира.
УЕФА представили символическую сборную квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020-го года. Место среди лучших получил и игрок национальной команды Украины Андрей Пятов.
Голкипер донецкого "Шахтера" провел в футболке сборной все 8 матче отбора Евро-2020, в которых пропустил всего 4 гола, а 5 матчей провел в "сухую". В 7-х матчах Андрей Пятов выходил на футбольное поле с капитанской повязкой.
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- 20 ноября стало известно, что сборная Украины расположилась на восьмой строчке в рейтинге лучших команд Европы 2019-го года по проценту набранных очков.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
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