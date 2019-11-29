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Espreso.tvСпортЕвро-2020: украинский футболист попал в символическую сборную

Евро-2020: украинский футболист попал в символическую сборную


фото: footboom.com
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую сборную квалификационного раунда Евро-2020

Об этом сообщает официальный instagram турнира.

УЕФА представили символическую сборную квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020-го года. Место среди лучших получил и игрок национальной команды Украины Андрей Пятов.

Голкипер донецкого "Шахтера" провел в футболке сборной все 8 матче отбора Евро-2020, в которых пропустил всего 4 гола, а 5 матчей провел в "сухую". В 7-х матчах Андрей Пятов выходил на футбольное поле с капитанской повязкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What a team! Here's the @fedex Performance Zone Team of the European Qualifiers..Which player impressed most in # EURO2020 qualifying?

Сообщение, распространенный UEFA EURO 2020 (@ euro2020)

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