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Espreso.tvСпортЖеребьевка Евро-2020: сборная Украины гарантированно окажется в первой корзине

Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины гарантированно окажется в первой корзине


фото: REUTERS
Благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

17 ноября сборная Украины, сыграла последний матч отбора Евро-2020, в квалификационном раунде команда Андрея Шевченко набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B. Благодаря этому результату сборная Украины окажется в первой корзине при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 , то есть будет сеяной.

Кроме Украины путевку на европейский форум получили Бельгия, Италия, Россия, Польша, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Нидерланды, Германия и Португалия.

Среди 10 победителей квалификационных групп 6 лучших команд будут сеяными из первой корзины, а 4 худших войдут во вторую корзину. В связи с разным количеством команд в группах, в рейтинг для определения посева не включаются результаты матчей с последней (шестой) командой группы.
 
В текущем рейтинге Украина занимает 3-е место после Бельгии и Италии. Национальная команда не опустится ниже 6 ступени, которая при жеребьевке Евро-2020 располагается в первой корзине посева.
 
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