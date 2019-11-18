Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины гарантированно окажется в первой корзине
18 ноября, 2019, 15:55
Благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
17 ноября сборная Украины, сыграла последний матч отбора Евро-2020, в квалификационном раунде команда Андрея Шевченко набрала 20 очков из 24 возможных и заняла первое место в группе B. Благодаря этому результату сборная Украины окажется в первой корзине при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 , то есть будет сеяной.
Кроме Украины путевку на европейский форум получили Бельгия, Италия, Россия, Польша, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Нидерланды, Германия и Португалия.
Среди 10 победителей квалификационных групп 6 лучших команд будут сеяными из первой корзины, а 4 худших войдут во вторую корзину. В связи с разным количеством команд в группах, в рейтинг для определения посева не включаются результаты матчей с последней (шестой) командой группы.
В текущем рейтинге Украина занимает 3-е место после Бельгии и Италии. Национальная команда не опустится ниже 6 ступени, которая при жеребьевке Евро-2020 располагается в первой корзине посева.
- 16-17 ноября путевку в финальную часть Евро-2020 оформили еще пять сборных
- 15 ноября стали известны еще две национальные команды, которые сыграют в финальной части Евро-2020 .
- 14 ноября стали известны имена еще четырех участников финальной части Евро-2020.
- В октябре выход на Евро-2020 оформила сборная Украины, Испании, Италии, Бельгии, Польши и России.
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