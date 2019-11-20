Сборная Украины вошла в топ-10 лучших команд Европы 2019 года
20 ноября, 2019, 14:14
Сборная Украины расположилась на восьмой строчке в рейтинге лучших команд Европы 2019-го года по проценту набранных очков
Об этом сообщает sport.ua.
В 2019 году сборная Украины получила 7 побед, 3 встречи завершила вничью и не потерпела ни одного поражения. Набрав 24 очка из 30 возможных (80%), украинцы показали 8-й результат среди 55 европейских команд.
Наибольших успехов в этом году достигли Бельгия и Италия, сборные победили в каждом из 10 матчей. Также не проиграли ни в одном матче сборная Испании и Дании. Больше всего мячей забила Бельгия - 40, Англия - 38 и Италия - 37. А пропустили меньше всех голов также бельгийцы - 3.
Список лучших бомбардиров Европы возглавил португалец Криштиану Роналду - 13 голов. Роман Яремчук с 5 голами расположился на 17-м месте в споре снайперов рейтинга.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
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