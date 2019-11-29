Бывшего главу банка VAB объявили в розыск

29 ноября, 2019, 16:08

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу правления VAB банка Дениса Мальцева, а также экс-главу наблюдательного совета банка Наталью Василюк

Об этом сообщили на сайте МВД Украины.

Согласно данным МВД, Мальцев находится в розыске с 21 ноября 2019 года.

В реестре его указали как лицо, которое скрывается от досудебного расследования. Главу правления подозревают по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК Украины.

Денису Мальцеву грозит лишение свободы от 7 до 15 лет с ограничением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесен к категории проблемных банков, обратился в Национальный банк Украины с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не представил всех необходимых для этого документов (программу финансового оздоровления банка), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось с его предложением.

Стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных банком.

За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.