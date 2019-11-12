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Espreso.tvОбществоПредседателя Райффайзен Банка Аваль Писарука задержали, объявили ему подозрение и отпустили, - Лещенко

Председателя Райффайзен Банка Аваль Писарука задержали, объявили ему подозрение и отпустили, - Лещенко


фото: 1news.com.ua
Председателя правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя председателя НБУ Александра Писарука 11 ноября задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

"НАБУ задержало бывшего первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка. Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 млрд 200 млн грн, которое в 2014 году было выделено на один из банков Бахматюка - VAB Bank. Вместо внесения залогов на 1 млрд 200 млн грн Бахматюк внес залог на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка", - написал Лещенко.

Экс-нардеп отметил, что Писаруку объявили подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и отпустили.

"Задержанного НАБУ главу правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикорупицонним судом. Писаруку инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 млрд грн рефинансирования", - добавил Лещенко.

Напомним, 11 ноября сотрудники НАБУ пришли в Райффайзен Банк Аваль. СМИ сообщили о планах НАБУ задержать председателя правления банка Александра Писарука.

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