НАБУ объявило владельцу VAB Банка Бахматюку подозрение в хищении предоставленных Нацбанком 1,2 млрд грн

13 ноября, 2019, 14:24

Национальное антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

Подозрение объявили 13 ноября. Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева пока не установлено, письменные сообщения о подозрении отправлены по почте жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении кредитом НБУ возрос до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, VAB Банка и ряд частных компаний, аффилированных с собственниками "ВиЭйБи Банка" о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк и не подал все необходимые документы (такие как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка выдало кредит в 1,2 млрд грн.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. И в Нацбанке знали об этом.

На момент предоставления кредита VAB Банк уже имел долг перед НБУ 3 млрд грн.

За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" неплатежеспособным.

Кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, банк не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.