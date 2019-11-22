Правоохранители объявили экс-собственника VAB Банка Бахматюка в розыск

22 ноября, 2019, 14:14

Министерство внутренних дел Украины внесло экс-собственника VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сам Бахматюк утверждает, что находится за границей по делам и готов общаться с правоохранительными органами через адвоката или по видеосвязи.

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога", - сказал Бахматюк.

Также бизнесмен добавил, что ему не предъявляли обвинения и он не получал повестку.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая его на столб", - прокомментировал Бахматюк свою позицию по поводу заочного подозрения от НАБУ.

Напомним, 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.



