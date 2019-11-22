 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравоохранители объявили экс-собственника VAB Банка Бахматюка в розыск

Правоохранители объявили экс-собственника VAB Банка Бахматюка в розыск

Министерство внутренних дел Украины внесло экс-собственника VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сам Бахматюк утверждает, что находится за границей по делам и готов общаться с правоохранительными органами через адвоката или по видеосвязи.

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога", - сказал Бахматюк.

Также бизнесмен добавил, что ему не предъявляли обвинения и он не получал повестку.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая его на столб", - прокомментировал Бахматюк свою позицию по поводу заочного подозрения от НАБУ.

  • Напомним, 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать