Танкер "Делфи" могут разрезать на месте, где он затонул

28 ноября, 2019, 19:09

Танкер "Делфи", который перевернулся вблизи Одессы, не представляет опасности для окружающей среды. Убирать его с береговой полосы не спешат

Об этом сообщает "Думская".

"Сразу после аварии в акватории Черного моря вблизи пляжа "Дельфин" из танкера вылились нефтепродукты. В первые дни после аварии экологи заявили о превышении допустимой нормы в 150 раз. Такая ситуация продолжалась почти неделю - до 28 ноября. Согласно украинскому законодательству, устранить последствия аварии должны были сотрудники одесского порта", - рассказывает исполняющий обязанности начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов.

Официально полиция Одесской области расследует аварию танкера по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

"На береговой полосе были поставлены 140 метров сорбирующих бонов. И сейчас идет операция по установке бонов вдоль этого судна. В случае, если будет какая-то течь, это все останется в боновых ограждениях", - говорит Карпов.

Точной даты, когда танкер уберут с территории городского пляжа, Денис Карпов не называет. По его словам, в первую очередь, необходимо обследовать корпус судна. Делать это будут водолазы порта. В администрации морских портов не исключают, что танкер придется разрезать на месте. Но подчеркивают: с танкером ничего не будут делать, пока на связь не выйдет судовладелец.