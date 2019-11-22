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Espreso.tvНепогода в УкраинеВозле Одессы танкер сел на мель

Возле Одессы танкер сел на мель


фото: Twitter кореспондента Радіо Свобода Михайла Штекеля
Нефти внутри нет, экипаж - 3 украинца

Об этом сообщает Радио Свобода в Twitter.

Сегодня утром вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи" под флагом Республики Молдова. Владельцем судна является гражданин Великобритании, экипаж составляют 3 украинца.

Судно не подает сигнала СОС. По официальной информации, танкер не имеет горючего или груза.

Правый борт судна попал на волнолом. С каждой волной судно опасно шатается, и может перевернуться. Сильный штормовой ветер этому способствует.

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