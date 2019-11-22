Возле Одессы танкер сел на мель

22 ноября, 2019, 11:30

Нефти внутри нет, экипаж - 3 украинца

Об этом сообщает Радио Свобода в Twitter.

Сегодня утром вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи" под флагом Республики Молдова. Владельцем судна является гражданин Великобритании, экипаж составляют 3 украинца.

Судно не подает сигнала СОС. По официальной информации, танкер не имеет горючего или груза.

Правый борт судна попал на волнолом. С каждой волной судно опасно шатается, и может перевернуться. Сильный штормовой ветер этому способствует.

С каждой волной создается впечатление, что судно сейчас перевернется. Один из двух якорей оно потеряло еще 14 ноября. Корпус лежит на волноломе pic.twitter.com/h7hzrJZI8v - Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2019