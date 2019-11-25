Авария танкера "Делфи": полиция открыла уголовное производство
25 ноября, 2019, 15:20
Полиция открыла уголовное производство по факту аварии иностранного танкера "Делфи", произошедшей 22 ноября у берегов Одессы
Об этом сообщает отдел коммуникации в Одесской области.
"Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, отметили в полиции.
- Как сообщалось, танкер "Делфи" сел на мель 22 ноября возле берегов Одессы. Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт судна и подавать сигнал SOS.
- Содержание концентрации нефтепродуктов вокруг полузатопленного судна "Делфи" превышает норму.
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