Авария танкера "Делфи": полиция открыла уголовное производство

25 ноября, 2019, 15:20

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии иностранного танкера "Делфи", произошедшей 22 ноября у берегов Одессы

Об этом сообщает отдел коммуникации в Одесской области.

"Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, отметили в полиции.