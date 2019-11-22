Авария танкера возле Одессы вызвала масштабный разлив нефтепродуктов в море

22 ноября, 2019, 21:19

В результате аварии танкера "Делфи" возле Одессы в море произошел масштабный разлив нефтепродуктов, содержание которых в воде пока превышает норму в 53 раза

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера. Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - сообщил Фирсов.

По словам чиновника, государственные инспекторы проводят повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава.

В дальнейшем представители Государственной экологической инспекции должны рассчитать ущерб, причиненный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков.