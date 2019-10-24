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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: в драматическом противостоянии "Наполи" переиграл "Зальцбург"

Лига чемпионов: в драматическом противостоянии "Наполи" переиграл "Зальцбург"


фото: REUTERS
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

Группа Е

"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) 2:3

Голы: Голанд, 40 (пен), 72 - Мартинес, 17, 64, Инсинье, 73

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