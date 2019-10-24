Лига чемпионов: в драматическом противостоянии "Наполи" переиграл "Зальцбург"
24 октября, 2019, 00:20
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
Группа Е
"Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия) 2:3
Голы: Голанд, 40 (пен), 72 - Мартинес, 17, 64, Инсинье, 73
- Напомним, нападающий итальянской "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной, по количеству голов в Неапольском клубе.
- 23 октября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпциге" со счетом 2: 1.
- 23 октября, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Челси" одержал победу над амстердамским "Аяксом".
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