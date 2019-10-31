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Espreso.tvСпорт"Реал", МЮ и "Юве" начали борьбу за "нового Шевченко"

"Реал", МЮ и "Юве" начали борьбу за "нового Шевченко"


фото: thesefootballtimes.co
На лучшего бомбардира Лиги чемпионов норвежца Эрлинга Холланда претендуют испанский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус"

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в twitter.

По его информации "Ювентус" готов выложить за норвежского нападающего австрийского "Зальцбурга" 40 млн евро. Агент Мино Райола активно занялся переходом Холланда в туринский клуб следующим летом.

"Ювентус" как раз ищет усиление в атаке, а статистика Холланда во внутреннем чемпионате и на международной арене не осталась незамеченной. Однако итальянский клуб должен предложить солидную сумму, чтобы выиграть борьбу у конкурентов - мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересуются 19-летним форвардом.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд забил 6 голов в 3-х матчах группового раунда Лиги чемпионов и лидирует в споре бомбардиров. Норвежец побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в ЛЧ в первом тайме. Также на его счету нападающего 12 мячей в чемпионате Австрии.

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