"Реал", МЮ и "Юве" начали борьбу за "нового Шевченко"

31 октября, 2019, 14:55

На лучшего бомбардира Лиги чемпионов норвежца Эрлинга Холланда претендуют испанский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус"

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в twitter.

По его информации "Ювентус" готов выложить за норвежского нападающего австрийского "Зальцбурга" 40 млн евро. Агент Мино Райола активно занялся переходом Холланда в туринский клуб следующим летом.

"Ювентус" как раз ищет усиление в атаке, а статистика Холланда во внутреннем чемпионате и на международной арене не осталась незамеченной. Однако итальянский клуб должен предложить солидную сумму, чтобы выиграть борьбу у конкурентов - мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересуются 19-летним форвардом.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд забил 6 голов в 3-х матчах группового раунда Лиги чемпионов и лидирует в споре бомбардиров. Норвежец побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в ЛЧ в первом тайме. Также на его счету нападающего 12 мячей в чемпионате Австрии.

C'è il norvegese Erling # Håland In cima alla lista di Fabio #Paratici per rinforzare l'attacco della #Juventus in estate. I bianconeri pronti a un investimento da 35-40 milioni per battere la concorrenza di #ManchesterUnited e #RealMadrid . Regista dellьoperazione Mino #Raiola - Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2019