"Реал", МЮ и "Юве" начали борьбу за "нового Шевченко"
Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в twitter.
По его информации "Ювентус" готов выложить за норвежского нападающего австрийского "Зальцбурга" 40 млн евро. Агент Мино Райола активно занялся переходом Холланда в туринский клуб следующим летом.
"Ювентус" как раз ищет усиление в атаке, а статистика Холланда во внутреннем чемпионате и на международной арене не осталась незамеченной. Однако итальянский клуб должен предложить солидную сумму, чтобы выиграть борьбу у конкурентов - мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересуются 19-летним форвардом.
В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд забил 6 голов в 3-х матчах группового раунда Лиги чемпионов и лидирует в споре бомбардиров. Норвежец побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в ЛЧ в первом тайме. Также на его счету нападающего 12 мячей в чемпионате Австрии.
C'è il norvegese Erling # Håland In cima alla lista di Fabio #Paratici per rinforzare l'attacco della #Juventus in estate. I bianconeri pronti a un investimento da 35-40 milioni per battere la concorrenza di #ManchesterUnited e #RealMadrid . Regista dellьoperazione Mino #Raiola- Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2019
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"