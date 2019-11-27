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Espreso.tvОбщество"Секс-скандал" в Министерстве инфраструктуры: Клитину уволили по представлению Криклия

"Секс-скандал" в Министерстве инфраструктуры: Клитину уволили по представлению Криклия


фото: cfts.org.ua
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
 
"Заместитель министра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины объяснять не захотел", - написал Гончаренко.
 
По его словам, Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия, сам министр на заседании отсутствовал.
  • Напомним, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Поляков обнародовал разговор якобы депутатов-"слуг", в том числе Юрия "Юзика" Корявченкова, с начальником полиции Кривого Рога. В разговоре речь шла в частности о том, что одна из замминистра инфраструктуры получила должность "через постель".
  • Позже пранкер Джокер обнародовал переписку с якобы Клитиной, в которой она критикует некоторые решения своего руководителя, вспоминает о "мутках с тендерами на локомотивы" и заявляет о готовности возглавить министерство.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внесет представление на заседании Кабмина по увольнению Александры Клитиной.
  • Клитина прокомментировала намерение Криклия просить правительство уволить ее.
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