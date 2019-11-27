"Секс-скандал" в Министерстве инфраструктуры: Клитину уволили по представлению Криклия
27 ноября, 2019, 15:43
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Заместитель министра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины объяснять не захотел", - написал Гончаренко.
По его словам, Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия, сам министр на заседании отсутствовал.
- Напомним, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Поляков обнародовал разговор якобы депутатов-"слуг", в том числе Юрия "Юзика" Корявченкова, с начальником полиции Кривого Рога. В разговоре речь шла в частности о том, что одна из замминистра инфраструктуры получила должность "через постель".
- Позже пранкер Джокер обнародовал переписку с якобы Клитиной, в которой она критикует некоторые решения своего руководителя, вспоминает о "мутках с тендерами на локомотивы" и заявляет о готовности возглавить министерство.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внесет представление на заседании Кабмина по увольнению Александры Клитиной.
- Клитина прокомментировала намерение Криклия просить правительство уволить ее.
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