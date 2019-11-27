"Секс-скандал" в Министерстве инфраструктуры: Клитину уволили по представлению Криклия

27 ноября, 2019, 15:43

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Заместитель министра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины объяснять не захотел", - написал Гончаренко.

По его словам, Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия, сам министр на заседании отсутствовал.