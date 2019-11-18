Указания "закрывать" и обещания "крыши": нардеп Поляков обнародовал разговор якобы депутатов "слуг" с начальником полиции

18 ноября, 2019, 21:52

Исключенный из парламентской фракции "Слуги народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись разговора якобы нардепа Юрия "Юзика" Корявченкова и других депутатов "слуг" с начальником полиции Кривого Рога

Запись Поляков изложил в своем Telegram-канале.

На записи можно услышать, как якобы депутаты раздают указания в отношении лиц, которых нужно "закрывать" и обещают защиту, отмечая, что Кривой Рог - "город президента" и уверяя в "101%" поддержки.

"Я хочу представить всех, я Юрий Корявченков, я - представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур и второй тур, парламентские. Это Юра Кисель, он списочник, а я по 33 округу - это два района, Центрально-городской и металлургический. Владимир Захарченко, мажоритарщик по 31 округу - это Северный район. Слава Медяник это Днепропетровск - это 27 округ. Он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже" , - говорит голос, похожий на Корявченкова.

Другой собеседник дает советы, как поступать в отношении нужных лиц.

"Пусть тебе кто-то предъявит предъяву. Пусть тебе предъяву прокуратура сбросит, ГБР... Делай это по моей команде. А мы поддержим", - говорит мужчина.

Якобы депутаты неоднократно подчеркивают собеседнику, что он не должен ничего бояться.

"Никто ничего не скажет. Закрыли эту шваль и все. Не нужно ничего бояться...", - говорят участники разговора.

Также в разговоре речь идет и о возможностях главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

"Если кто-то из прокурорских будет мешать - мы будем вносить в ЕРДР по ним", - говорят собеседники.

При этом ранее Telegram-канал "Темный рыцарь" предупреждал о появлении этой записи, отметив, что собеседниками являются Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник и Юрий Корявченков, а запись сделана в одном из заведений Кривого Рога .

После публикации Поляковым нескольких минут записи "Темный рыцарь" отметил, что полная длина записи - более 70 минут.

Также "Темный рыцарь" отмечает, что во фракции "Слуги народа" предполагают, что запись "слил" Арахамия, чтобы отвлечь внимание от сообщений о возможном наличии у него гражданства США.