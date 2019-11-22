Скандал в Мининфраструктуры: Клитина прокомментировала намерение Криклия просить правительство уволить ее

22 ноября, 2019, 18:17

Заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия Александра Клитина, которая фигурирует в скандальной переписке с пранкером Джокером, заявила, что не собирается в отставку и планирует и в дальнейшем работать в Мининфраструктуры

Об этом Клитина сказала во время пресс-конференции.

"Все эти грязные статьи и клевета является расплатой за мою публичную позицию. Хочу передать заказчикам, что я не собираюсь уходить в отставку, буду дальше продолжать работать и бороться за внедрение европейских принципов в транспортной сфере", - сказала Клитина.

Чиновница также прокомментировала намерение ее непосредственного руководителя вынести вопрос ее увольнение на заседание Кабмина.

"Это его право - подавать заявление, если он так считает - что это правильно. Он поддержал меня в моей позиции относительно того, что так недопустимо вести себя вообще - оскорблять женщину", - сказала клетках.

Кроме того, клетках заявила, что в министерстве следует менять менеджмент, однако признала, что не имеет доказательств коррупции в ведомстве.

"У меня нет доказательств, что в министерстве происходят коррупционные процессы", - сказала Клитина.

Чиновница также раскритиковала руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова.

"Я считаю, что он не очень эффективный менеджер, судя по тому, как основные клиенты Укрзализныци как минимум недовольны. Это моя открытая позиция", - сказала Клитина.