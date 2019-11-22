Скандал в Мининфраструктуры: Клитина прокомментировала намерение Криклия просить правительство уволить ее
Об этом Клитина сказала во время пресс-конференции.
"Все эти грязные статьи и клевета является расплатой за мою публичную позицию. Хочу передать заказчикам, что я не собираюсь уходить в отставку, буду дальше продолжать работать и бороться за внедрение европейских принципов в транспортной сфере", - сказала Клитина.
Чиновница также прокомментировала намерение ее непосредственного руководителя вынести вопрос ее увольнение на заседание Кабмина.
"Это его право - подавать заявление, если он так считает - что это правильно. Он поддержал меня в моей позиции относительно того, что так недопустимо вести себя вообще - оскорблять женщину", - сказала клетках.
Кроме того, клетках заявила, что в министерстве следует менять менеджмент, однако признала, что не имеет доказательств коррупции в ведомстве.
"У меня нет доказательств, что в министерстве происходят коррупционные процессы", - сказала Клитина.
Чиновница также раскритиковала руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова.
"Я считаю, что он не очень эффективный менеджер, судя по тому, как основные клиенты Укрзализныци как минимум недовольны. Это моя открытая позиция", - сказала Клитина.
- Напомним, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Поляков обнародовал разговор якобы депутатов "слуг", в том числе Юрия "Юзика" Корявченкова, с начальником полиции Кривого Рога. В разговоре речь шла в частности о том, что одна из замминистра инфраструктуры получила должность "через постель".
- Позже пранкер Джокер обнародовал переписку с якобы Клитиной, в которой она критикует некоторые решения своего руководителя, вспоминает о "мутках с тендерами на локомотивы" и заявляет о готовности возглавить министерство.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что внесет представление на заседании Кабмина по увольнению Александры Клитиной.
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