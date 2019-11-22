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Espreso.tvОбществоКриклий вынесет вопрос увольнения Клитиной на заседание Кабмина

Криклий вынесет вопрос увольнения Клитиной на заседание Кабмина

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий внесет представление на заседании Кабмина об освобождении своего заместителя

Об этом говорится в видеообращении Криклия, передает Еспресо.TV.

"Я принимаю решение, как министр инфраструктуры, на следующий Кабмин, я буду вносить представление относительно увольнение заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности", - сказал Криклий.

Он добавил, что клетках использовать хайп, чтобы бороться за пост

"Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в котором она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор. Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально, как член команды себя повела. Еще раз повторю, это никоим образом не касается, тех сексистских упреков, которые были в информпространстве, потому что это просто опасно, если мы будем на такие вещи реагировать, то мы будем заниматься не реформой, а кто знает чем. Но когда я предложил по собственному желанию уйти с должности, госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет пользоваться этой ситуацией и собственно, то весь фон и хайп, созданный вокруг этой ситуации, будек его использовать для того, чтобы боротится за эту должность ", - добавил министр.

Криклий добавил, что стоило обратиться в соответствующие органы, если в заместителя были претензии.

"Госпоже Клетиной, человеку, которого я считал, частью своей команды, напоминаю, если есть замечания, к главе министерства инфраструктуры есть ко мне, необходимо было сделать соответствующие обращения в правоохранительные органы, ну и собственно, я не совсем понимаю, как можно работать с таким министром, к которому есть замечания. Заместитель, если логично предположить, тогда увольняется по собственному желанию, а не пытается через чатики с господином Джокером стать министром ", - подытожил Криклий.

 

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