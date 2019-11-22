Криклий вынесет вопрос увольнения Клитиной на заседание Кабмина

22 ноября, 2019, 16:05

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий внесет представление на заседании Кабмина об освобождении своего заместителя

Об этом говорится в видеообращении Криклия, передает Еспресо.TV.

"Я принимаю решение, как министр инфраструктуры, на следующий Кабмин, я буду вносить представление относительно увольнение заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности", - сказал Криклий.

Он добавил, что клетках использовать хайп, чтобы бороться за пост

"Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в котором она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор. Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально, как член команды себя повела. Еще раз повторю, это никоим образом не касается, тех сексистских упреков, которые были в информпространстве, потому что это просто опасно, если мы будем на такие вещи реагировать, то мы будем заниматься не реформой, а кто знает чем. Но когда я предложил по собственному желанию уйти с должности, госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет пользоваться этой ситуацией и собственно, то весь фон и хайп, созданный вокруг этой ситуации, будек его использовать для того, чтобы боротится за эту должность ", - добавил министр.

Криклий добавил, что стоило обратиться в соответствующие органы, если в заместителя были претензии.

"Госпоже Клетиной, человеку, которого я считал, частью своей команды, напоминаю, если есть замечания, к главе министерства инфраструктуры есть ко мне, необходимо было сделать соответствующие обращения в правоохранительные органы, ну и собственно, я не совсем понимаю, как можно работать с таким министром, к которому есть замечания. Заместитель, если логично предположить, тогда увольняется по собственному желанию, а не пытается через чатики с господином Джокером стать министром ", - подытожил Криклий.