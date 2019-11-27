Месси провел 700 матч за "Барселону"

27 ноября, 2019, 22:58

Знаменитый аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси проводит 700-й матч в игровой карьере, в соперниках дортмундская "Боруссия"

Об этом сообщает footboom.com.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" стал для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси 700-м матчем за испанский клуб. Аргентинец стал вторым игроком в истории клуба, который достиг этой отметки. Больше матчей за "Барселону" провел лишь бывший полузащитник команды Хави Эрнандес, он 767 раз выходил на поле в футболке каталонцев.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. В 700 матчах за клуб он стал автором 612 забитых мячей, а также отдал 248 результативных передач. Матч "Барселона" - "Боруссия" проходит в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".