 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский призвал украинцев в Эстонии возвращаться в Украину

Зеленский призвал украинцев в Эстонии возвращаться в Украину


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в Таллинне пообщался с представителями украинской общины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины .

"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину.

Глава государства поблагодарил общину за активную позицию.

"Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - обратился к представителям общины Владимир Зеленский .

Также президент вместе с женой почтили память павших за независимость Эстонии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать