Зеленский призвал украинцев в Эстонии возвращаться в Украину

26 ноября, 2019, 17:05

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины .

"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину.

Глава государства поблагодарил общину за активную позицию.

"Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - обратился к представителям общины Владимир Зеленский .

Также президент вместе с женой почтили память павших за независимость Эстонии.