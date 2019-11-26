Зеленский призвал украинцев в Эстонии возвращаться в Украину
26 ноября, 2019, 17:05
Президент Украины Владимир Зеленский в Таллинне пообщался с представителями украинской общины
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины .
"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.
Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину.
Глава государства поблагодарил общину за активную позицию.
"Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - обратился к представителям общины Владимир Зеленский .
Также президент вместе с женой почтили память павших за независимость Эстонии.
- Напомним, что Зеленский начал официальный визит в Эстонию.
- А также президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед .
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