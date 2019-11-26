Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. ФОТОФАКТ
26 ноября, 2019, 14:24
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в ее страну президента Украины Владимира Зеленского подарила ему электровелосипед
Об этом сообщает "Слово и Дело" .
Кроме того, президент Эстонии презентовала украинскому коллеге банку меда.
Зеленский, в свою очередь, подарил Кальюлайд украинскую вышиванку.
Напомним, в телесериале "Слуга народа", где Зеленский играл президента Украины, его персонаж ездил на работу на велосипеде. Однако после настоящего избрания президентом Зеленский передвигается на автомобилях в сопровождении кортежа и иногда снимает видеоролики за рулем автомобиля Tesla. За рулем велосипеда по дороге на работу Владимира Зеленского еще не замечали.
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