Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. ФОТОФАКТ

26 ноября, 2019, 14:24

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в ее страну президента Украины Владимира Зеленского подарила ему электровелосипед

Об этом сообщает "Слово и Дело" .

Кроме того, президент Эстонии презентовала украинскому коллеге банку меда.

Зеленский, в свою очередь, подарил Кальюлайд украинскую вышиванку.

Напомним, в телесериале "Слуга народа", где Зеленский играл президента Украины, его персонаж ездил на работу на велосипеде. Однако после настоящего избрания президентом Зеленский передвигается на автомобилях в сопровождении кортежа и иногда снимает видеоролики за рулем автомобиля Tesla. За рулем велосипеда по дороге на работу Владимира Зеленского еще не замечали.