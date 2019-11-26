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Espreso.tvОбществоПрезидент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. ФОТОФАКТ

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. ФОТОФАКТ


фото: www.slovoidilo.ua
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в ее страну президента Украины Владимира Зеленского подарила ему электровелосипед

Об этом сообщает "Слово и Дело" .

Кроме того, президент Эстонии презентовала украинскому коллеге банку меда.

Зеленский, в свою очередь, подарил Кальюлайд украинскую вышиванку.

Напомним, в телесериале "Слуга народа", где Зеленский играл президента Украины, его персонаж ездил на работу на велосипеде. Однако после настоящего избрания президентом Зеленский передвигается на автомобилях в сопровождении кортежа и иногда снимает видеоролики за рулем автомобиля Tesla. За рулем велосипеда по дороге на работу Владимира Зеленского еще не замечали.

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