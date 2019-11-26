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Espreso.tvОбществоЗеленский начал официальный визит в Эстонию

Зеленский начал официальный визит в Эстонию


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику

Об этом сообщает в Facebok Офис президента

"В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратас", - говорится в сообщении.

Официальная церемония встречи началась на площади перед зданием Офиса Президента Эстонской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Эстонской Республики. Также президенты обменялись подарками.

Делегации стран проведут переговоры под председательством Владимира Зеленского и Керсти Кальюлайд, а по итогам встречи лидеры государств должны подписать совместное заявление.

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