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Espreso.tvСпортУкраина выкупила права на трансляцию Олимпиады-2020, - Беленюк

Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады-2020, - Беленюк


фото: facebook
Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк заявил, что Украина уже приобрела права на трансляцию Олимпийских игр 2020-го года в Токио

Об этом он сообщил в facebook.

Украинский борец, народный депутат Жан Беленюк рассказал об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня имел возможность поговорить с президентом Зеленским по поводу подготовки к Олимпийским играм в Токио. Украина уже выкупила права на трансляцию Олимпиады, и через несколько дней будет проведен тендер между телеканалами, которые будут иметь возможность транслировать соревнования", - рассказал Беленюк.

Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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