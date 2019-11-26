Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады-2020, - Беленюк

26 ноября, 2019, 14:23

Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк заявил, что Украина уже приобрела права на трансляцию Олимпийских игр 2020-го года в Токио

Об этом он сообщил в facebook.

Украинский борец, народный депутат Жан Беленюк рассказал об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня имел возможность поговорить с президентом Зеленским по поводу подготовки к Олимпийским играм в Токио. Украина уже выкупила права на трансляцию Олимпиады, и через несколько дней будет проведен тендер между телеканалами, которые будут иметь возможность транслировать соревнования", - рассказал Беленюк.

Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.