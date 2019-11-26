Украина выкупила права на трансляцию Олимпиады-2020, - Беленюк
26 ноября, 2019, 14:23
Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк заявил, что Украина уже приобрела права на трансляцию Олимпийских игр 2020-го года в Токио
Об этом он сообщил в facebook.
Украинский борец, народный депутат Жан Беленюк рассказал об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Сегодня имел возможность поговорить с президентом Зеленским по поводу подготовки к Олимпийским играм в Токио. Украина уже выкупила права на трансляцию Олимпиады, и через несколько дней будет проведен тендер между телеканалами, которые будут иметь возможность транслировать соревнования", - рассказал Беленюк.
Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
- 25 сентября стало известно, что украинский борец Жан Беленюк готов сложить депутатский мандат ради выступления на Олимпиаде-2020 .
- Напомним, 16 сентября Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
- Ранее Беленюк, которого избрали народным депутатом, рассказал, как тренируется в перерывах между заседаниями Верховной Рады.
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