Беленюк готов оставить Верховную Раду ради Олимпиады

25 сентября, 2019, 11:33

Украинский борец Жан Беленюк готов сложить депутатский мандат ради выступления на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам Жана Беленюк, который прошел в ВР по спискам "Слуги народа", если встанет выбор между Радой и Играми, то он выберет Олимпиаду.

"Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", - сказал Беленюк.

В то же время, чемпион мира по греко-римской борьбе отметил, что пока ему удается совмещать спорт и политику.

"Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседание у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, поскольку высокая загруженность Рады пройдет ", - сказал Беленюк.