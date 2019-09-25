Беленюк готов оставить Верховную Раду ради Олимпиады
Об этом сообщает Xsport.ua .
По словам Жана Беленюк, который прошел в ВР по спискам "Слуги народа", если встанет выбор между Радой и Играми, то он выберет Олимпиаду.
"Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", - сказал Беленюк.
В то же время, чемпион мира по греко-римской борьбе отметил, что пока ему удается совмещать спорт и политику.
"Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседание у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, поскольку высокая загруженность Рады пройдет ", - сказал Беленюк.
- Напомним, 16 сентября Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
- Ранее Беленюк, которого избрали народным депутатом, рассказал, как тренируется в перерывах между заседаниями Верховной Рады.
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