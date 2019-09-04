Беленюк рассказал, как тренируется в перерывах между парламентскими заседаниями

4 сентября, 2019, 15:07

Украинский борец Жан Беленюк, которого избрали народным депутатом, рассказал, как тренируется в перерывах между заседаниями Верховной Рады

Об этом Беленюк сообщил в facebook.

"Быть спортсменом-депутатом - это когда ты успеваешь потренироваться в двухчасовой перерыв между утренней и вечерней частями пленарного заседания Верховной Рады Украины", - написал Беленюк.

Напомним, Жан Беленюк прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа".