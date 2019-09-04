Беленюк рассказал, как тренируется в перерывах между парламентскими заседаниями
4 сентября, 2019, 15:07
Украинский борец Жан Беленюк, которого избрали народным депутатом, рассказал, как тренируется в перерывах между заседаниями Верховной Рады
Об этом Беленюк сообщил в facebook.
"Быть спортсменом-депутатом - это когда ты успеваешь потренироваться в двухчасовой перерыв между утренней и вечерней частями пленарного заседания Верховной Рады Украины", - написал Беленюк.
Напомним, Жан Беленюк прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа".
- 3 июля чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что в список "Слуги народа" его лично позвал президент Украины Владимир Зеленский
- 23 июля стало известно, что Жан Беленюк в связи с избранием народным депутатом будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства .
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