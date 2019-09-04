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Espreso.tvСпортБеленюк рассказал, как тренируется в перерывах между парламентскими заседаниями

Беленюк рассказал, как тренируется в перерывах между парламентскими заседаниями


фото: depo.ua
Украинский борец Жан Беленюк, которого избрали народным депутатом, рассказал, как тренируется в перерывах между заседаниями Верховной Рады

Об этом Беленюк сообщил в facebook.

"Быть спортсменом-депутатом - это когда ты успеваешь потренироваться в двухчасовой перерыв между утренней и вечерней частями пленарного заседания Верховной Рады Украины", - написал Беленюк.

Напомним, Жан Беленюк прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа".

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