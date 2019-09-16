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Espreso.tvСпортУкраинский нардеп стал чемпионом мира

Украинский нардеп стал чемпионом мира


фото: noc-ukr.org
Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Лоринца

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В казахстанском Нур-Султане состоялся финал чемпионат мира по греко-римской борьбе, где победу одержал украинский спортсмен Жан Беленюк. Борец победил Виктора Лоренца со счетом 2:1.

На пути к победе в финале украинец победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.

28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.

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