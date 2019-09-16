Украинский нардеп стал чемпионом мира
16 сентября, 2019, 16:09
Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Лоринца
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В казахстанском Нур-Султане состоялся финал чемпионат мира по греко-римской борьбе, где победу одержал украинский спортсмен Жан Беленюк. Борец победил Виктора Лоренца со счетом 2:1.
На пути к победе в финале украинец победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.
28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.
- 3 июля чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что в список "Слуги народа" его лично позвал президент Украины Владимир Зеленский
- 23 июля стали известно, что Жан Беленюк из-за избрания народным депутатом будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства.
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