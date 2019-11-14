Шведский футболист Ибрагимович покинул "Лос-Анджелес Гэлакси"

14 ноября, 2019, 10:40

Шведский форвард Златан Ибрагимович покинул футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси"

Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.

Американский клуб заявил, что контракт с 38-летним шведским футболистом не будет продлен по взаимному согласию.

"Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в МЛС в целом. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе. Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом, невозможно переоценить ", - заявил президент "Гэлакси" Крис Клайн.

Контракт Ибрагимовича из "Лос-Анджелес Гэлакси" рассчитан до конца 2019 года. За полтора года в клубе швед провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.