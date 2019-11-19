В России могут отобрать матчи Евро-2020, - Daily Mail

19 ноября, 2019, 16:02

Санкт-Петербург могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 из-за допингового скандала в российском спорте

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, России грозит запрет на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года, которые должны состояться в Санкт-Петербурге.

Причиной являются выявленные несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории, по которым WADA (Всемирное антидопинговое агентство) открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

9 декабря состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассмотрены рекомендации относительно соответствия статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишена статуса соответствия.

В таком случае, CAS (Спортивный арбитражный суд) может лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможности проведения матчей Евро-2020.

В Санкт-Петербурге должні состояться три матча группового раунда и четвертьфинал Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 в 12 различных странах.

Напомним, 16 ноября сборная Бельгии в Санкт-Петербурге разгромила Россию в отборочном матче чемпионата Европы-2020.