В России могут отобрать матчи Евро-2020, - Daily Mail
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, России грозит запрет на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года, которые должны состояться в Санкт-Петербурге.
Причиной являются выявленные несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории, по которым WADA (Всемирное антидопинговое агентство) открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
9 декабря состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассмотрены рекомендации относительно соответствия статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишена статуса соответствия.
В таком случае, CAS (Спортивный арбитражный суд) может лишить Россию права участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможности проведения матчей Евро-2020.
В Санкт-Петербурге должні состояться три матча группового раунда и четвертьфинал Евро-2020.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 в 12 различных странах.
Напомним, 16 ноября сборная Бельгии в Санкт-Петербурге разгромила Россию в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
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