Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров мира

26 ноября, 2019, 13:52

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в рейтинге лучших тренеров 2019-го года по версии IFFHS

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.

IFFHS опубликовала результаты голосования экспертов из более 90 стран мира, которые определяли лучших тренеров сборных в 2019 году. По итогам процедуры, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место. 48 баллов, которые набрал специалист является новым рекордом для Украины - предыдущее достижение (28 баллов) принадлежало Олегу Блохину, которое он установил в 2005 году. Также в топ-25 лучших тренеров вошел украинец Александр Петраков, с которым наша сборная U-20 выиграла чемпионат мира.

Победителем опроса стал победитель Лиги наций, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. В этом году команда Андрея Шевченко дважды встречались с командой Сантуша (0: 0, 2: 1) и опередила ее в отборе Евро-2020.