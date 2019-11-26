Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров мира
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.
IFFHS опубликовала результаты голосования экспертов из более 90 стран мира, которые определяли лучших тренеров сборных в 2019 году. По итогам процедуры, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место. 48 баллов, которые набрал специалист является новым рекордом для Украины - предыдущее достижение (28 баллов) принадлежало Олегу Блохину, которое он установил в 2005 году. Также в топ-25 лучших тренеров вошел украинец Александр Петраков, с которым наша сборная U-20 выиграла чемпионат мира.
Победителем опроса стал победитель Лиги наций, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. В этом году команда Андрея Шевченко дважды встречались с командой Сантуша (0: 0, 2: 1) и опередила ее в отборе Евро-2020.
- 20 ноября стало известно, что сборная Украины расположилась на восьмой строчке в рейтинге лучших команд Европы 2019-го года по проценту набранных очков.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 18 ноября благодаря удачному выступлению в отборочном турнире Евро-2020 сборная Украины гарантировала быть сеяной при жеребьевке финальной стадии турнира.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?