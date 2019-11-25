Я агент уровня "Реала" - бывший вице-президент "Карпат"
25 ноября, 2019, 13:48
Бывший вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что ведет сотрудничество с мадридским "Реалом"
Об этом сообщает "Футбол 1".
Бывший вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о сотрудничестве с мадридским "Реалом".
"Я реальный агент уровня Мадрида. Или даже лучше, я агент уровня Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы игроки, если они будут моими клиентами, были на уровне Лиги чемпионов. Я являюсь членом мадридского" Реала "и это мой пик. Сегодня очень мало таких людей, ну, максимум пять агентов, которые делают бизнес с таким клубом ", - рассказал специалист.
Олег Смалийчук работал в в львовских "Карпатах" с ноября 2017 года по май 2019-го и занимался всей деятельностью клуба.
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