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Espreso.tvСпортЯ агент уровня "Реала" - бывший вице-президент "Карпат"

Я агент уровня "Реала" - бывший вице-президент "Карпат"


фото: fckarpaty.com
Бывший вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что ведет сотрудничество с мадридским "Реалом"

Об этом сообщает "Футбол 1".

Бывший вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о сотрудничестве с мадридским "Реалом".

"Я реальный агент уровня Мадрида. Или даже лучше, я агент уровня Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы игроки, если они будут моими клиентами, были на уровне Лиги чемпионов. Я являюсь членом мадридского" Реала "и это мой пик. Сегодня очень мало таких людей, ну, максимум пять агентов, которые делают бизнес с таким клубом ", - рассказал специалист.

Олег Смалийчук работал в в львовских "Карпатах" с ноября 2017 года по май 2019-го и занимался всей деятельностью клуба.

 

 

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