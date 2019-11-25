Вратарь "Карпат" установил уникальное достижение в УПЛ

25 ноября, 2019, 13:13

Голкипер львовских "Карпат" Андрей Артым стал первым вратарем 2000 года рождения, который провел матч в чемпионате Украины

Об этом сообщает sport.ua.

В матче 15-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" (1: 2) голкипер львовских "Карпат" Андрей Артым установил уникальное достижение.

19-летний футболист стал первым вратарем 2000 года рождения, который проводил матчи в чемпионате Украины. В нынешнем сезоне Артым - самый молодой голкипер, который появился на поле в рамках УПЛ.

После 15 матчей львовские "Карпаты" занимают десятую строчку, имея в активе 11 очков. В нынешнем сезоне команда пропустила 23 гола.