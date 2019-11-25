Вратарь "Карпат" установил уникальное достижение в УПЛ
25 ноября, 2019, 13:13
Голкипер львовских "Карпат" Андрей Артым стал первым вратарем 2000 года рождения, который провел матч в чемпионате Украины
Об этом сообщает sport.ua.
В матче 15-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" (1: 2) голкипер львовских "Карпат" Андрей Артым установил уникальное достижение.
19-летний футболист стал первым вратарем 2000 года рождения, который проводил матчи в чемпионате Украины. В нынешнем сезоне Артым - самый молодой голкипер, который появился на поле в рамках УПЛ.
После 15 матчей львовские "Карпаты" занимают десятую строчку, имея в активе 11 очков. В нынешнем сезоне команда пропустила 23 гола.
- 23 ноября, в 15-м туре УПЛ львовские "Карпаты" на своем поле уступили донецкому "Олимпику".
- 13 ноября нападающий "Карпат" и молодежной сборной Беларуси Кирилл Кириленко не сыграет против Гибралтара из-за проблем с документами .
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?