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Espreso.tvСпортВратарь "Карпат" установил уникальное достижение в УПЛ

Вратарь "Карпат" установил уникальное достижение в УПЛ


фото: fckarpaty.com
Голкипер львовских "Карпат" Андрей Артым стал первым вратарем 2000 года рождения, который провел матч в чемпионате Украины

Об этом сообщает sport.ua.

В матче 15-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" (1: 2) голкипер львовских "Карпат" Андрей Артым установил уникальное достижение.

19-летний футболист стал первым вратарем 2000 года рождения, который проводил матчи в чемпионате Украины. В нынешнем сезоне Артым - самый молодой голкипер, который появился на поле в рамках УПЛ.

После 15 матчей львовские "Карпаты" занимают десятую строчку, имея в активе 11 очков. В нынешнем сезоне команда пропустила 23 гола.

 

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