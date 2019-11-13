Футболист "Карпат" не сыграет за сборную из-за проблем с визой

13 ноября, 2019, 14:21

Нападающий "Карпат" и молодежной сборной Беларуси Кирилл Кириленко не сыграет против Гибралтара из-за проблем с документами

Об этом сообщает pressball.by .

Форвард львовских "Карпат" и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко пропустит матч своей молодежной команды против Гибралтара из-за проблем с документами.

19-летний нападающий не передал паспорт для оформления визы в Гибралтар и не будет иметь возможности посетить эту страну и помочь сборной Беларуси в будущей игре.

В нынешнем сезоне Кириленко провел 3 матча за основной состав "Карпат", а результативными действиями не отличался.