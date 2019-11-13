Футболист "Карпат" не сыграет за сборную из-за проблем с визой
13 ноября, 2019, 14:21
Нападающий "Карпат" и молодежной сборной Беларуси Кирилл Кириленко не сыграет против Гибралтара из-за проблем с документами
Об этом сообщает pressball.by .
Форвард львовских "Карпат" и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко пропустит матч своей молодежной команды против Гибралтара из-за проблем с документами.
19-летний нападающий не передал паспорт для оформления визы в Гибралтар и не будет иметь возможности посетить эту страну и помочь сборной Беларуси в будущей игре.
В нынешнем сезоне Кириленко провел 3 матча за основной состав "Карпат", а результативными действиями не отличался.
- 12 ноября защитник "Мариуполя" Джойским Дава был вызван на ближайшие матчи сборной Камеруна против Кабо-Верде и Руанды.
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