 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Карпат" не сыграет за сборную из-за проблем с визой

Футболист "Карпат" не сыграет за сборную из-за проблем с визой


фото: fckarpaty.com
Нападающий "Карпат" и молодежной сборной Беларуси Кирилл Кириленко не сыграет против Гибралтара из-за проблем с документами

Об этом сообщает pressball.by .

Форвард львовских "Карпат" и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко пропустит матч своей молодежной команды против Гибралтара из-за проблем с документами.

19-летний нападающий не передал паспорт для оформления визы в Гибралтар и не будет иметь возможности посетить эту страну и помочь сборной Беларуси в будущей игре.

В нынешнем сезоне Кириленко провел 3 матча за основной состав "Карпат", а результативными действиями не отличался.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать